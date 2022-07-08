Лукас Клэй — Остин Вурмс: прогноз Глеба Кожикова на бой турнира LFA 135

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Лукас Клэй — Остин Вурмс в рамках турнира LFA 135.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
«Стилистическое противостояние двух бойцов с базой бразильского джиу-джитсу. Лукас Клэй (8-2) шёл на хорошей серии побед и в прошлом поединке сразился за титул, однако проиграл раздельным решением в очень упорном противостоянии с Аароном МакКензи.
Джейк Пол объявил имя своего следующего соперника.
Вурмс (5-3) — ярко выраженный финишёр, все восемь его боёв закончились досрочно, причем интересно, что выигрывает Остин сабмишенами, а проигрывает нокаутами.
У обоих бойцов есть ключи для досрочной победы, оба джитсеры, и, скорее всего, этот поединок не зайдёт за экватор третьего раунда и закончится досрочно», — сказал Кожиков.
Прогноз с коэффициентом 2.85 на бой Магомед Курбанов — Патрик Тейшейра.
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