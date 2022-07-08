Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз Сергея Фомина на полуфинал Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри.
Ставка: Норри выиграет меньше 69.5% очков на 1-й подаче за 1.85.
«Джокович в очередной раз продемонстрировал молодому поколению, насколько важна в теннисе ментальная составляющая. Казалось бы, четвертьфинальный матч с Синнеррм не складывался, были огромные проблемы в игре. Но как важно вовремя собраться и настроиться на нужный лад! Именно такую настройку сделал Новак, уйдя на туалетный перерыв после проигранного второго сета. Как признался серб в интервью: «Две партии соперник играл лучше. Потом я взял туалетный перерыв, ушёл с корта и немного освежился. Немного поговорил с собой в зеркале» — и вот после этого мы видели только одного спортсмена на корте. Синнер сник, качество его игры резко упало, а Новак, напротив, добавил оборотов и заиграл на высочайшем уровне.
Норри провёл тяжелейший четвертьфинал с Гоффеном. Не сказать, что британец играл лучше. Гоффен вполне заслуживал победить и пройти дальше, но самые главные отрезки матча британец оставил за собой. Если Кэмерон резко не прибавит, то против Джоковича ловить нечего.
Джокович здорово принимает на этом турнире, поэтому заиграем ставку на тотал меньше % выигранных очков на 1-й подаче Норри», — сказал Фомин.
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