«Славия» – «Белшина»: ставка Николая Ходасевича на игру чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Славия» – «Белшина».



Ставка: победа «Славии» с форой (0) за 1.65.



«Это странно и любопытно, но «Белшина» претендует на статус самой прогрессирующей команды чемпионата. На старте сезона в активе значилась лишь одна виктория в восьми матчах. Конечно, и ярлык аутсайдера следом от публики коллективу, который только вышел из первой лиги.

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Но затем «шинники» освоились в элите, предложили соперникам простой и эффективный футбол – и пошли виктории. Сейчас три подряд с учетом кубковой. И крепкое место в середине таблицы.



У «Славии» свои мытарства приключились на прошлой неделе. Она не играла тур чемпионата против «Шахтера», потому что «горняки» готовились к старту в квалификации Лиги чемпионов. Но мозыряне провели спарринг с «Шахтером», чтобы белорусский клуб был готов к международным испытаниям. Налет абсурда, но как есть.



«Славия» в целом неплохо провела первую половину сезона, но по-прежнему очень нестабильна. Иначе как можно объяснить недавнюю неудачу в гостях у аутсайдера «Арсенала» из Дзержинска – 2:3?



С этих позиций тяжело закладываться на домашний успех с «Белшиной». Вроде бы по составу, готовности и свежести подопечные Михаила Мартиновича должны брать три очка. Но «шинники» будут тоже биться. И уже показали, что готовы к Высшей лиге. Вероятна ничья, но Мозырь будет ближе к виктории», — сказал Ходасевич.

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