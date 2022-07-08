Германия — Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Германия – Дания.



Ставка: Германия не проиграет и обе забьют за 2.06.



«Понятно, что немки здесь фаворитки. У Германии самая титулованная сборная на континенте, выигравшая восемь из 12 чемпионатов Европы.

Агент Маньяков: в ближайшие годы Фомина в АПЛ точно не будет.

Сейчас команда у неё, правда, омолодилась – к признанным, но несколько сбавившим звёздам, выигравшим чемпионат мира в 2016-м, добавилась талантливая молодёжь. Качество, впрочем, не сильно пострадало, особенно что касается игры в нападении.



Датчанки вполне могут стать тёмными лошадками, как и их мужчины на прошлогоднем Евро. У них масса ярких футболисток и из «Лиона», и из «Реала», и из «Арсенала», а также главная звезда из «Челси» Пернилле Хардер.

Конечно, непросто будет выйти из группы с Германией и Испанией, но датчанки как минимум попытаются это сделать», — сказал Петросьян.

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