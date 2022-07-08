«Зенит» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч за Суперкубок России

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак», в котором определится обладатель Суперкубка России — 2022.
Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:1 за 12.00.
«Как мне кажется, в этом матче мы увидим большое количество забитых мячей. Думаю, что «Спартак» рискнёт сыграть первым номером, ну а «Зениту» это всё будет только на руку. Питерцы в атаке сейчас очень хороши.
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«Спартак» позже начал предсезонку, а это, естественно, минус для красно-белых. Однако я думаю, что «Спартак» свой мяч всё-таки сможет забить. В этом клубе достаточно ярких исполнителей.
Жду победы «Зенита» со счётом 3:1. Это объективно, потому что сине-бело-голубые сейчас сильнее, они играют дома», — сказал Радимов.
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