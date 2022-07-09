«Зенит» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в матче за Суперкубок России

9 июля состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск.
Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Эксперты не сомневаются в подопечных Сергея Семака. Победа «Зенита» по итогам основного времени доступна с коэффициентом 1.53. Успех «Спартака» идёт за 6.35. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60.
Аналитики ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.
Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении московского «Спартака» идёт за 1.62. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.86.
Итоговый успех «Зенита» оценён в 1.30. Если обладателем Суперкубка станет «Спартак», зайдёт коэффициент 4.00.
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Прогноз Владислава Радимова с коэффициентом 12.0 на матч «Зенит» — «Спартак».
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