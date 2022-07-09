«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России.
Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.
Ставка 1: тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.70.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.
Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.
«Спартак» отправляется в Петербург играть матч за Суперкубок с «Зенитом».
«Спартак» с новым тренером Гильермо Абаскалем. Многие основные футболисты вернулись в команду позже, но москвичи хорошо смотрелись на предсезонных сборах. «Спартак» теперь играет с четырьмя защитниками, играет достаточно агрессивно, весьма изобретательно впереди.
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«Зенит» стал победителем Кубка Пари Премьер – красиво обыграл ЦСКА 3:0. «Зенит» и без того был сильнее всех в чемпионате, плюс подписал защитника Родригао, став ещё сильнее. Но я не сомневаюсь, что «Спартак» готов дать бой.
Верю, что игра получится результативной. Думаю, что «Спартаку» в первом матче при новом тренере нет смысла сидеть в обороне. «Спартак» точно бросит «Зениту» перчатку.
Я бы сыграл тотал больше 1 гола в первом тайме. Рассмотрел бы вариант с тоталом больше, а также «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Думаю, что нас ждёт веселуха, и никакого разгрома «Спартака» я не жду. Не удивлюсь, если «Спартак» выиграет Суперкубок».
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