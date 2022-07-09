Рыбакина — Жабер: где смотреть онлайн финал женского Уимблдона 9 июля, прямой эфир

Сегодня, 9 июля, Елена Рыбакина и Онс Жабер сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск.
Финалистка Уимблдона Рыбакина рассказала, чувствует ли себя русской.
В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Qazaqstan.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Жабер, коэффициент на её победу составляет 1.65, что приблизительно равно 60%. На успех Рыбакиной можно поставить в букмекерских конторах за 2.38 — 42% вероятности.
Аналитики считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Елена Рыбакина — Онс Жабер получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.45.
Если одна из спортсменок сломает ракетку, сыграет коэффициент 11.00.
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