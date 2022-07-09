Настасья Самбурская дала прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Актриса и певица Настасья Самбурская дала прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

«Я не то чтобы следила за предсезонкой, но в курсе, что из-за того матча в Питере перенесли концерт группы «Руки вверх!», так что «Зенит» рискует нарваться на кармическую ответку от фанатов Сергея Жукова и проиграть первый матч нового сезона.



А если серьёзно, то раз из-за матча перенесли концерт, то сами футболисты должны устроить его на поле. Погода крутая – жара, июль, пускай порадуют зрителей голами. Мой прогноз – будет забито минимум три гола».

Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.

Романцев: в матче ветеранов «Спартаку» не хватило мозгов.



Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.



Где покажут матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире.



Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».