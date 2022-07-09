Настасья Самбурская дала прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Актриса и певица Настасья Самбурская дала прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».
Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.
«Я не то чтобы следила за предсезонкой, но в курсе, что из-за того матча в Питере перенесли концерт группы «Руки вверх!», так что «Зенит» рискует нарваться на кармическую ответку от фанатов Сергея Жукова и проиграть первый матч нового сезона.
А если серьёзно, то раз из-за матча перенесли концерт, то сами футболисты должны устроить его на поле. Погода крутая – жара, июль, пускай порадуют зрителей голами. Мой прогноз – будет забито минимум три гола».
Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.
Романцев: в матче ветеранов «Спартаку» не хватило мозгов.
Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Где покажут матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире.
Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
- 9 июля 2022
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:18
-
07:22
-
06:00
- 8 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
06:00
-
03:27
- 7 июля 2022
-
20:52
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
- 6 июля 2022
-
19:00
-
18:00