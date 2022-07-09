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Настасья Самбурская дала прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Настасья Самбурская дала прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»
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Актриса и певица Настасья Самбурская дала прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

«Я не то чтобы следила за предсезонкой, но в курсе, что из-за того матча в Питере перенесли концерт группы «Руки вверх!», так что «Зенит» рискует нарваться на кармическую ответку от фанатов Сергея Жукова и проиграть первый матч нового сезона.

А если серьёзно, то раз из-за матча перенесли концерт, то сами футболисты должны устроить его на поле. Погода крутая – жара, июль, пускай порадуют зрителей голами. Мой прогноз – будет забито минимум три гола».

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