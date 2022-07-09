«Зенит» — «Спартак»: прямой эфир, смотреть онлайн бесплатно 9 июля 2022 года, трансляция

Сегодня, 9 июля, состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех москвичей оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60.



При этом букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Встреча начнётся в 19:00 мск. Бесплатно в прямом эфире её можно будет увидеть на федеральном телеканале «Матч ТВ», а сама трансляция начнётся за час до стартового свистка — в 18:00 мск.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».



Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.



Романцев: в матче ветеранов «Спартаку» не хватило мозгов.



Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.



Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».