«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет матч Суперкубка

Сегодня, 9 июля, состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».
Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех москвичей оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60.
При этом букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
Встреча начнётся в 19:00 мск. Бесплатно в прямом эфире её можно будет увидеть на федеральном телеканале «Матч ТВ», а сама трансляция начнётся за час до стартового свистка — в 18:00 мск.
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