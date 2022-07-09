«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 голов за 2.09.

«Открывается новый российский сезон, нам предстоит увидеть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Чемпион страны против обладателя Кубка России.



Пока и «Зенит», и «Спартак» выглядят очень неплохо, подготовительный период удался. «Зенит» выиграл турнир, затем ещё победил «Црвену Звезду», хороший был спарринг. «Спартак» выглядит ярко в атаке, много забивает. Промес становится похож на себя прежнего, очень много пользы приносит, настоящий лидер команды. Но при этом есть опасения за оборону. Жиго уехал. Реальную замену на постоянку ему пока не нашли. И в матче с «Зенитом», учитывая его атакующую мощь, это может сказаться.



У «Зенита» были свои сложности. Юри Алберто решил не возвращаться, может уйти Вендел, с Барриосом тоже вопрос не решён. Но состав всё равно великолепный по российским меркам. В хорошей форме Малком, есть Клаудиньо, сейчас взяли в атаку Кассьерру, в оборону — Родригао. Всё у «Зенита» в порядке.



Отчасти матч выставочный, хотя трофеи всем нужны, и борьба должна быть. Но и праздник команды должны подарить ярким футболом. «Спартак», как мне кажется, готов сыграть остро, в атаку. «Зенит» дома иначе и не играет. Поэтому моя ставка — тотал больше 3 мячей. Уверен в прогнозе на 8 из 10».