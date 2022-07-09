«Минск» — БАТЭ: ставка Николая Ходасевича с коэффициентом 2.61 на матч лидера Высшей лиги

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Минск» – БАТЭ.
Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.
Ставка: индивидуальный тотал «Минска» больше 1 гола за 2.61.
«В белорусской прессе каждую неделю появляется информация, какие большие финансовые проблемы накрыли структуру ФК «Минск». Зарплаты не платят и не будут, ведущие игроки намерены уходить, главного тренера Вадима Скрипченко отправляют в столичное «Динамо». Но «горожане» неделю назад поехали в Могилёв и легко прихлопнули «Днепр». Хет-трик Антона Шрамченко — на загляденье!
БАТЭ после домашнего поражения от «Ислочи» оклемался, но не слишком уверенно: в трёх последних матчах победа и две ничьи с «Неманом» и «Энергетиком». Крутой старт сезона давно позади, конкуренты рядом, а фаворитский статус заметно померк. К тому же впереди еврокубки – свидание с турецким «Коньяспором» в квалификации Лиги конференций. Волнительный этап для Борисова.
Букмекеры уверены, что БАТЭ обязательно победит. Наверняка гости добьются успеха, но лёгким матч не будет. Допускаю, что с пропущенным голом или больше результативная атакующая группа «Минска» постарается. Хорошая ставка – хозяева забьют. Но попробую поймать коэффициент пожирнее – забьют больше 1 гола. Мой прогноз: ИТБ1 1 гола».
Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.
Романцев: в матче ветеранов «Спартаку» не хватило мозгов.
Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Где покажут матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире.
Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
- 9 июля 2022
-
13:30
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:18
-
07:22
-
06:00
- 8 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
06:00
-
03:27
- 7 июля 2022
-
20:52
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00