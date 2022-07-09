«Минск» — БАТЭ: ставка Николая Ходасевича с коэффициентом 2.61 на матч лидера Высшей лиги

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Минск» – БАТЭ.

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Ставка: индивидуальный тотал «Минска» больше 1 гола за 2.61.

«В белорусской прессе каждую неделю появляется информация, какие большие финансовые проблемы накрыли структуру ФК «Минск». Зарплаты не платят и не будут, ведущие игроки намерены уходить, главного тренера Вадима Скрипченко отправляют в столичное «Динамо». Но «горожане» неделю назад поехали в Могилёв и легко прихлопнули «Днепр». Хет-трик Антона Шрамченко — на загляденье!



БАТЭ после домашнего поражения от «Ислочи» оклемался, но не слишком уверенно: в трёх последних матчах победа и две ничьи с «Неманом» и «Энергетиком». Крутой старт сезона давно позади, конкуренты рядом, а фаворитский статус заметно померк. К тому же впереди еврокубки – свидание с турецким «Коньяспором» в квалификации Лиги конференций. Волнительный этап для Борисова.



Букмекеры уверены, что БАТЭ обязательно победит. Наверняка гости добьются успеха, но лёгким матч не будет. Допускаю, что с пропущенным голом или больше результативная атакующая группа «Минска» постарается. Хорошая ставка – хозяева забьют. Но попробую поймать коэффициент пожирнее – забьют больше 1 гола. Мой прогноз: ИТБ1 1 гола».

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