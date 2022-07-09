Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился прогнозом на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В 13 из последних 16 личных встреч обе команды забивали. «Зенит» выглядит достаточно неплохо. Была победа над ЦСКА со счётом 3:0, но до этого случились две ничьи. «Зенит» выиграл чемпионат России несколько раз подряд, а сейчас есть шанс взять и Суперкубок страны.



«Спартак» забивает. В контрольных матчах обыграли и «Балтику», и «Енисей». Есть с кем работать новому тренеру Абаскалю. Но он попал в непростую ситуацию. Впереди у него сразу же принципиальный матч за трофей. Если начнёшь проигрывать сразу, то добром это не кончится. Вроде бы вернулся Мозес, а это важный игрок для команды.



У обеих команд атака сильнее обороны. По статусу у них неплохие голкиперы, но нет абсолютной надёжности. Интересная ситуация со сменившим клуб Бакаевым. Выйдет ли он на поле?

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У «Зенита» отличная атака, а тут ещё и Кассьерра появился, сразу же забивший в контрольной игре. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл дома со счётом 7:1, а в Москве команды разошлись миром — 1:1.



В четырёх последних очных матчах «Зенит» открывал счёт. В пяти последних личных встречах забили обе команды. «Зенит» в последний раз проиграл московскому клубу на своём поле аж в 2017 году в матче с «Локомотивом». Мне кажется, что мы в полном праве ждать забитые мячи с обеих сторон, учитывая силу атаки обоих клубов».

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