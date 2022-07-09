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Антонина Шевченко — Кортни Кейси: прогноз Вадима Тихомирова на бой 10 июля 2022

Антонина Шевченко — Кортни Кейси: прогноз Вадима Тихомирова на бой 10 июля 2022
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Эксперт по смешанным единоборствам и экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Антонина Шевченко — Кортни Кейси в рамках UFC Fight Night.

Ставка: победа Шевченко за 1.56.

«Всегда было ощущение, что потенциал Антонины Шевченко гораздо выше тех результатов, которые сейчас у неё есть в UFC. Судя по интервью, которое мы записали перед этим боем, Антонина и сама считает точно так же и при этом очень жёстко отклоняет версии, будто бы ей уже не так интересны бои, как раньше.

Выдающихся побед у Кортни Кейси нет. В свою очередь, Антонина проигрывала очень серьёзным соперницам, поэтому я бы ставил на победу Шевченко пусть и со скучным коэффициентом 1.56. Допускаю, что Антонина может выиграть досрочно, но женские бои как будто бы в целом менее предсказуемы».

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