«Зенит» — «Спартак»: ставка Дмитрия Шнякина на матч с коэффициентом 2.50

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка 1: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.04.

Ставка 2: Промес забьёт за 2.50.

«Команды, на мой взгляд, до конца ещё не укомплектованы. Тем не менее большая игра, скандальная, в которой будет много эмоций.

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Мне кажется, что обе команды забьют. «Зенит» забивал во всех матчах предсезонки, с атакой полный порядок. Команда очень здорово держала мяч в матчах предсезонного турнира, не думаю, что в атаке будет много проблем. А вот с обороной не всё так гладко – непонятно, как будет выглядеть тройка защитников. «Зенит» пропустил от «Сочи», от «Пари НН», от «Црвены Звезды».



Если обратить внимание на статистику противостояния «Спартака» и «Зенита», то вариант «обе забьют» в последних сезонах заходил больше чем в половине случаев.



«Спартак» достаточно убедителен в атаке. Новый тренер понравился игрокам, наладил неплохую атмосферу. Во всех предсезонных матчах «Спартак» забивал, и немало. Выбор впереди у «Спартака» очень неплохой.



Предположу, что обе команды забьют, но «Зенит» не проиграет. Ещё поставлю на гол Квинси Промеса, который забивал в каждом предсезонном матче, он в отличной форме».

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