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Получите от «Фонбет» до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок

Получите от «Фонбет» до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок
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Новый российский футбольный сезон откроется суперматчем за Суперкубок. 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» встретятся непримиримые соперники: «Зенит» и «Спартак». «Фонбет» предлагает получить максимальный бонус к этой игре для всех новых клиентов.

Выберите команду, которая, по вашему мнению, завоюет Суперкубок, и пройдите регистрацию в «Фонбет», используя соответствующий промокод.

Если вы болеете за «Зенит», то регистрируйтесь с промокодом RSC1. Если вы считаете, что «Спартак» сумеет победить в Петербурге впервые за 10 лет и взять второй трофей подряд, то ваш промокод для регистрации в «Фонбет» RSC2.

Все участники акции получат фрибет 2000 рублей. Если ваш прогноз окажется верным, то вы получите дополнительный бонус в 500 рублей.

Необходимым условием является прохождение полной идентификации. Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Зенит» — «Спартак». 11 июля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки на Суперкубок России! Акция продлится до 23:59 мск 9 июля.

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