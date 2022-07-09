Получите от «Фонбет» до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок

Новый российский футбольный сезон откроется суперматчем за Суперкубок. 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» встретятся непримиримые соперники: «Зенит» и «Спартак». «Фонбет» предлагает получить максимальный бонус к этой игре для всех новых клиентов.



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Если вы болеете за «Зенит», то регистрируйтесь с промокодом RSC1. Если вы считаете, что «Спартак» сумеет победить в Петербурге впервые за 10 лет и взять второй трофей подряд, то ваш промокод для регистрации в «Фонбет» RSC2.



Все участники акции получат фрибет 2000 рублей. Если ваш прогноз окажется верным, то вы получите дополнительный бонус в 500 рублей.



Необходимым условием является прохождение полной идентификации. Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Зенит» — «Спартак». 11 июля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.



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