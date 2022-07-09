Получите от «Фонбет» до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок

Новый российский футбольный сезон откроется суперматчем за Суперкубок. 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» встретятся непримиримые соперники: «Зенит» и «Спартак». «Фонбет» предлагает получить максимальный бонус к этой игре для всех новых клиентов.
Выберите команду, которая, по вашему мнению, завоюет Суперкубок, и пройдите регистрацию в «Фонбет», используя соответствующий промокод.
Если вы болеете за «Зенит», то регистрируйтесь с промокодом RSC1. Если вы считаете, что «Спартак» сумеет победить в Петербурге впервые за 10 лет и взять второй трофей подряд, то ваш промокод для регистрации в «Фонбет» RSC2.
Все участники акции получат фрибет 2000 рублей. Если ваш прогноз окажется верным, то вы получите дополнительный бонус в 500 рублей.
Необходимым условием является прохождение полной идентификации. Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Зенит» — «Спартак». 11 июля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.
Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки на Суперкубок России! Акция продлится до 23:59 мск 9 июля.
- 9 июля 2022
-
13:30
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:18
-
07:22
-
06:00
- 8 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
06:00
-
03:27
- 7 июля 2022
-
20:52
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00