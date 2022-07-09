Нидерланды — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на матч женского ЧЕ-2022 9 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Нидерланды – Швеция.

«Шахтёр» намерен судиться с ФИФА.

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Это одни из сильнейших сборных на планете прямо сейчас. Это было отчётливо заметно на Олимпиаде прошлым летом, где голландки не совсем заслуженно уступили в четвертьфинале американкам, а шведки также не совсем по делу проиграли в финале канадкам.



Сложно назвать здесь фаворита – голландки, действующие чемпионки Европы, сильны в атаке, где по-прежнему зажигает Вивиан Мидема, самая элегантная футболистка современности. Но у оранжевых есть проблемы в игре без мяча.



Швеция – команда без слабых мест, с которой придётся считаться всем. У неё значимые фигуры в каждой из линий, и при этом чувствуется их сбалансированность».

Агент Сафонов: не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру.

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Егор Титов: Fan ID надо отменить.