Нидерланды — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на матч женского ЧЕ-2022 9 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Нидерланды – Швеция.
«Шахтёр» намерен судиться с ФИФА.
Ставка: обе забьют за 1.89.
«Это одни из сильнейших сборных на планете прямо сейчас. Это было отчётливо заметно на Олимпиаде прошлым летом, где голландки не совсем заслуженно уступили в четвертьфинале американкам, а шведки также не совсем по делу проиграли в финале канадкам.
Сложно назвать здесь фаворита – голландки, действующие чемпионки Европы, сильны в атаке, где по-прежнему зажигает Вивиан Мидема, самая элегантная футболистка современности. Но у оранжевых есть проблемы в игре без мяча.
Швеция – команда без слабых мест, с которой придётся считаться всем. У неё значимые фигуры в каждой из линий, и при этом чувствуется их сбалансированность».
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