Новак Джокович — Ник Кирьос: букмекеры оценили шансы в финале Уимблдона

10 июля серб Новак Джокович и Ник Кирьос из Австралии сыграют в финальном матче Уимблдона в мужском одиночном разряде. Начало игры в Лондоне запланировано на 16:00 мск.

Почему Джокович быстро разберётся с Кирьосом в финале Уимблдона.

Аналитики считают явным фаворитом Новака Джоковича, коэффициент на победу сербского теннисиста составляет 1.27. На победу австралийца предлагается заключить пари за 4.20.



Букмекеры уверены, что решающая игра Уимблдона окажется упорной: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.78, а тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 2.16.

Победа Джоковича с форой (-4.5 гейма) идёт за 1.93, победа Кирьоса с форой (+4.5 гейма) — за 2.05. Наиболее вероятный исход финала — победа серба в трёх сетах за 2.85.

На тай-брейк дают 1.37, на пятый сет предлагается заключить пари с коэффициентом 3.90.

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