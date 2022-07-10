«Локомотив» — «Динамо»: эксперты назвали фаворита товарищеского матча

10 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск.

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Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». По договорённости сторон игра будет состоять из трёх таймов по 45 минут.

Аналитики отдают предпочтение бело-голубым: поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.10. Успех «Локомотива» доступен за 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики уверены, что матч «Локомотив» — «Динамо» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.

Если забьют футболисты «Локомотива», сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении «Динамо» идёт с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

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