«Ростов» — «Краснодар»: эксперты оценили шансы команд в матче

Сегодня, 10 июля, состоится товарищеский матч «Ростов» – «Краснодар». Начало игры – в 19:00 мск.

Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».

Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтением гостям: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности.

Успех «Ростова» оценивается аналитиками в 2.85 — 38% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.30.



По мнению букмекеров, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.71, а на тотал меньше 2.5 гола принимаются ставки за 2.08.

На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.32, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.17. Гол в первые 10 минут предлагают рассмотреть за 4.10.

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