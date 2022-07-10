«Ростов» — «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч с коэффициентом 3.30

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар».
Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».
Ставка 1: ничья в матче за 3.30.
Ставка 2: ничья в первом тайме за 2.36.
«Ответная встреча между «Ростовом» и «Краснодаром». Недавно, 28 июня, команды играли в Краснодаре, теперь ответная игра в Ростове. «Краснодар» немного матчей провёл в этот подготовительный период — всего два, и оба дома. Как раз обыграли «Ростов» — 2:0, а также клуб «Форте» — 2:1.
«Ростов» больше матчей провёл. Тот же «Форте» победили — 3:2. За пять встреч у ростовчан только одно поражение — от «Краснодара». И те и другие пока не играли вничью. Почему бы не рассмотреть лобовую ничью здесь?
Гендиректор «Зенита» жёстко ответил фанатам «Спартака», освиставшим Бакаева.
Мне кажется, расклад сил в паре примерно одинаковый, готовность плюс-минус близкая. Разумеется, к официальным матчам этот уровень должен быть приближен к оптимальному.
Отдать предпочтение кому-то здесь очень сложно, несмотря на то что дома играет «Ростов». Я бы попробовал найти баланс и равновесие. Поэтому выбираю ничью за 3.30, а также рассмотрел бы ничью в первом тайме за хороший коэффициент 2.36».
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