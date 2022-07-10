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Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз Софьи Тартаковой на финал Уимблдона

Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз Софьи Тартаковой на финал Уимблдона
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Ведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч финала Уимблдона Новак ДжоковичНик Кирьос.

Почему Джокович быстро разберётся с Кирьосом в финале Уимблдона.

Ставка: победа Джоковича со счётом 3:1 по партиям за 3.60.

«В финале нет Надаля, но есть Кирьос – кто бы мог подумать. В соперниках у него Джокович, которого, конечно, считают фаворитом. Пока серб не выигрывал титулов «Большого шлема» в этом сезоне.

У Кирьоса удивительный путь к этому финалу. В полуфинале он должен был сыграть с Надалем, но испанец снялся. Австралиец, если захочет, может играть очень здорово. Получится у него или нет? Я сомневаюсь.

Новак умеет играть в больших матчах. Не думаю, что это будет матч в одну сторону и он выиграет очень легко. Думаю, что Кирьос один сет возьмёт, но победа должна достаться Джоковичу».

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