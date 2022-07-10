Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз Софьи Тартаковой на финал Уимблдона

Ведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч финала Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос.
Почему Джокович быстро разберётся с Кирьосом в финале Уимблдона.
Ставка: победа Джоковича со счётом 3:1 по партиям за 3.60.
«В финале нет Надаля, но есть Кирьос – кто бы мог подумать. В соперниках у него Джокович, которого, конечно, считают фаворитом. Пока серб не выигрывал титулов «Большого шлема» в этом сезоне.
У Кирьоса удивительный путь к этому финалу. В полуфинале он должен был сыграть с Надалем, но испанец снялся. Австралиец, если захочет, может играть очень здорово. Получится у него или нет? Я сомневаюсь.
Новак умеет играть в больших матчах. Не думаю, что это будет матч в одну сторону и он выиграет очень легко. Думаю, что Кирьос один сет возьмёт, но победа должна достаться Джоковичу».
Тренер Рыбакиной: я не могу понять, как Елене это удалось!
Жабер эмоционально высказалась о поражении в финале Уимблдона.
Британские журналисты: Рыбакина — ночной кошмар Уимблдона из Москвы.
Билли Джин Кинг поздравила Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.
ФИФА хочет установить камеры в раздевалках сборных на ЧМ в Катаре.
- 10 июля 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
03:42
- 9 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:18
-
07:22
-
06:00
- 8 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:30