«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 10 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.60.
«У кого нет проблем с атакой, так это у «Локомотива» и «Динамо». Они сыграют последний подготовительный матч перед сезоном между собой. Любопытная встреча. Мы помним, что они играли между собой в конце прошлого чемпионата, тогда была ничья 3:3. Очень лихой футбол, много моментов. Динамовцы вели после первого тайма с разницей в два мяча, потом упустили преимущество.
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Сейчас «Локомотив» хороший уровень результативности показал в игре с «Факелом» — забил четыре мяча (по два в каждом из таймов). Динамовцы хорошую игру провели с «Рубином», её я смотрел. Действительно, хорошая была игра и по моментам, и по движению, и по взаимодействиям. Забивать динамовцы могли гораздо больше. А так Макаров забил очень красивый гол. Принципы немножечко меняются у «Динамо» после Шварца, но игра смотрится свежей.
Я думаю, «Локомотив» доставит динамовцам побольше проблем, чем это сделал «Рубин». «Рубин» как-то совсем оказался недееспособен на фоне «Динамо», кроме эпизода с Чуперкой и Макаровым, когда небольшая потасовочка вспыхнула.
Думаю, здесь вполне реален вариант с обменом забитыми мячами. Не сказать, что «Локомотив» играет очень организованно. «Факел» два мяча «Локомотиву» сумел забить. Думаю, и динамовцы тоже забьют. Но и «Локомотив» должен проявить себя в атаке. Обе забьют за 1.60. Можно дальше рассмотреть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».
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