«Ростов» — «Краснодар»: смотреть онлайн, трансляция матча 10 июля 2022 года, прямой эфир

Сегодня, 10 июля, состоится товарищеский матч «Ростов» – «Краснодар». Начало игры – в 19:00 мск. Трансляцию встречи можно будет посмотреть с помощью сервиса «Okko Спорт».
Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».
Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности. Успех «Ростова» оценивается аналитиками в 2.85 — 38% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.30.
По мнению букмекеров, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.71, а на тотал меньше 2.5 гола принимаются ставки за 2.08.
На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.32, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.17. Гол в первые 10 минут предлагают рассмотреть за 4.10.
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