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Новак Джокович — Ник Кирьос: смотреть онлайн финал Уимблдона, прямой эфир, трансляция

Новак Джокович — Ник Кирьос: смотреть онлайн финал Уимблдона, прямой эфир, трансляция
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Сегодня, 10 июля, Новак Джокович и Ник Кирьос сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск.

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Посмотреть трансляцию игры можно с помощью великобританских каналов BBC One и BBC Two. Также финал турнира покажет американский телеканал ESPN.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 4.20 — 23% вероятности.

Аналитики также считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Ник Кирьос получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.72, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.11. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.60.

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