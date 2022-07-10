Новак Джокович — Ник Кирьос: смотреть онлайн финал Уимблдона, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 10 июля, Новак Джокович и Ник Кирьос сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск.



Тарпищев: Рыбакина — наш продукт.



Посмотреть трансляцию игры можно с помощью великобританских каналов BBC One и BBC Two. Также финал турнира покажет американский телеканал ESPN.



Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 4.20 — 23% вероятности.



Аналитики также считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Ник Кирьос получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.72, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.11. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.60.

Макинрой: не хочу лезть в политику, но Рыбакина — русская.

Джокович — Кирьос: прогноз Софьи Тартаковой с коэффициентом 3.60.

Джокович пообещал «фейерверк эмоций» в финале Уимблдона.



Надаль: никогда не думал о «Календарном шлеме».



Тарпищев оценил шансы россиян сыграть на US Open.