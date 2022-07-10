«Зенит» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл Суперкубок, какой счёт, кто забил

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счётом 4:0.
Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».
Открыл счёт на 29-й минуте Иван Сергеев. Нападающий хозяев после отскока изящным ударом направил мяч в дальний верхний угол ворот.
Вскоре сине-бело-голубые удвоили преимущество. Дуглас Сантос сделал разрезающий пас между центральных защитников гостей, Малком подхватил мяч и, обыграв Александра Селихова, низом пробил в цель.
Довести дело до разгрома петербуржцам удалось в начале второго тайма. Снова Малком сделал пас к линии штрафной на Клаудиньо, который ассистировал для Вендела. Стоит отметить, что четвёртый мяч в ворота «Спартака» в компенсированное время отправил один из новичков клуба — Матео Кассьерра.
Таким образом, «Зенит» стал семикратным победителем Суперкубка России.
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