«Зенит» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл Суперкубок, какой счёт, кто забил

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».

Открыл счёт на 29-й минуте Иван Сергеев. Нападающий хозяев после отскока изящным ударом направил мяч в дальний верхний угол ворот.



Вскоре сине-бело-голубые удвоили преимущество. Дуглас Сантос сделал разрезающий пас между центральных защитников гостей, Малком подхватил мяч и, обыграв Александра Селихова, низом пробил в цель.



Довести дело до разгрома петербуржцам удалось в начале второго тайма. Снова Малком сделал пас к линии штрафной на Клаудиньо, который ассистировал для Вендела. Стоит отметить, что четвёртый мяч в ворота «Спартака» в компенсированное время отправил один из новичков клуба — Матео Кассьерра.



Таким образом, «Зенит» стал семикратным победителем Суперкубка России.

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