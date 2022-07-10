«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо».

Уткин поглумился над «Спартаком» после разгрома от «Зенита».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«От «Локомотива» и «Динамо» я жду результативного футбола. Они его показывали и в прошлом сезоне. В «Локомотив» пришёл новый тренер, но, судя по контрольным играм, особых изменений не будет. Сменился наставник и у «Динамо».

Ещё предстоит присмотреться к тому, какой футбол он будет прививать бело-голубым, но пока просто очень сложная ситуация с защитниками. Евгеньев ушёл, Бальбуэна приостановил контракт. Кто играть будет? Видимо, работа на рынке идёт, но в нынешних условиях всё очень сложно протекает.



Так что в этом матче я бы просто сыграл «обе забьют». Атака у «Динамо» остаётся прекрасной по меркам российского чемпионата. Регулярно забивает Тюкавин, в хорошей форме Макаров и Лесовой, молодые стремятся заявить о себе. Уверен в ставке на 9 из 10».

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