«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 10 июля 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар».

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Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.

«Последние прикидки у клубов перед стартом сезона. «Ростов» и «Краснодар» наверняка будут претендентами на высокие места, амбиции серьёзные и у тех, и у других. Между собой играли в конце июня, и там краснодарцы дома выиграли. Но это единственное поражение для «Ростова» за межсезонье, хотя играет он много. «Краснодар» всё больше тренируется.

Я думаю, что и эта игра не будет очень уж результативной. Во-первых, жарко будет, команды не будут убиваться в такую погоду, результат всё-таки не имеет глобального значения. Во-вторых, «Краснодар» ещё во второй части прошлого сезона стал гораздо меньше пропускать, да и забивать тоже. Он очень вязко действует в центре поля, жёстко играет, особенно Черников. Так что от этой игры я жду тотала меньше 2.5 мяча. Может быть, будет ничья 1:1, не исключаю минимальную победу одной из команд. Сейчас уже мысли связаны с первым туром. Уверен в прогнозе на 7 из 10».

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