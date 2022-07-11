Новак Джокович — Ник Кирьос: результат матча, кто выиграл Уимблдон, какой счёт

Серб Новак Джокович выиграл Уимблдон в мужском одиночном разряде. В решающем матче экс-первая ракетка мира сломил сопротивление Ника Кирьоса из Австралии.

Кирьос: Джокович — немножко бог.

Игра продолжалась 3 часа и 2 минуты. Джокович победил в четырёх сетах — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).



Джокович, ныне занимающий третье место в рейтинге ATP, выполнил 15 эйсов при семи двойных ошибках и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Ник Кирьос 30 раз подал навылет при семи двойных ошибках, также спортсмен из Австралии реализовал один брейк-пойнт из шести.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира серии «Большого шлема». Он вышел на второе место в истории по этому показателю. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 22 победы на ТБШ.

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