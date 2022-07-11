Англия — Норвегия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2022 среди женщин

11 июля пройдёт матч второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2022 среди женщин Англия – Норвегия. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Цорн пообещал, что «Локомотив» не продаст Баринова.

Игра состоится в Брайтоне (Англия) на стадионе «Фалмер — Зе Амекс».

Аналитики считают явным фаворитом хозяек поля: заключить пари на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.67. Успех команды Норвегии оценивается в 4.60. На ничью дают 3.74.



Эксперты не уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92.

Если забьют футболистки сборной Англии, сыграет коэффициент 1.02. Гол в исполнении сборной Норвегии идёт с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Прогноз с коэффициентом 3.64 на матч Англия — Норвегия.

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