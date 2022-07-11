Формула-1, Гран-при Австрии: результат гонки, кто выиграл, кто попал в очки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал победителем 11-го этапа сезона Формулы-1 — Гран-при Австрии.
Ферстаппен: второе место в Австрии — это даже лучше, чем мы могли ожидать.
Макс Ферстаппен на «Ред Булл» финишировал вторым, сохранив уверенное лидерство в общем зачёте. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Четвёртую позицию занял Джордж Расселл на «Мерседесе», пятая строчка досталась Эстебану Окону на «Альпин». Серхио Перес на «Ред Булл» и пилот «Феррари» Карлос Сайнс не смогли добраться до финиша.
Гран-при Австрии. Гонка. Итоги:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:24:24.312.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.532.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41.217.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +58.972.
5. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.436.
6. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
18. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — сошёл
19. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
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