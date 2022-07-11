Эмиль Руусувуори — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на матч в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Эмиль Руусувуори — Доминик Тим.



Ставка: Тим выиграет минимум сет за 1.67.



«Тим активно тренируется на грунте и начинает потихоньку набирать форму. На прошлой неделе он сыграл на домашнем турнире и наконец-то смог преодолеть барьер первого раунда, пройдя крепкого Мисолича.

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Дальше Доминик проиграл Багнису, но в борьбе в трёх партиях. Пока ещё австриец далёк от своих лучших кондиций, но прибавляет, и это заметно.



В этом матче нужно ещё понимать мотивацию теннисистов. Учитывая, что для Руусувуори грунт всё же является не совсем профильным покрытием, он вполне может позволить себе проиграть и уже готовится к американской серии турниров. А вот Доминик старается вернуться на былой уровень, и ему важно цепляться за победы абсолютно на любом турнире.



Считаю, что хотя бы одну партию австриец сможет выиграть в этом матче. Руусувуори на грунте ничего сверхъестественного не показывает и вряд ли сможет чем-то удивить. А вот Тиму уже пора бы выходить на более высокий уровень», — сказал Фомин.

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