Австрия — Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Австрия – Северная Ирландия.
Ставка: победа Австрии и ТМ 4.5 за 1.60.
«Австрийки, как и предполагалось, оказались вполне боеспособной командой. Они дали бой мощным англичанкам в матче-открытии и вполне могли уйти от поражения, которым, к сожалению для них, закончилась игра. Они перебегали хозяев первенства на 10 километров, организованно действовали без мяча и периодически добирались до чужой штрафной.
Северная Ирландия, в свою очередь, подтвердила статус одной из слабейших команд на этом Евро. Эта сборная уступила норвежкам по всем параметрам, а их оборона трещала по швам во время каждой второй серьёзной атаки скандинавок», — сказал Петросьян.
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