Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австрия — Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Австрия — Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Австрия – Северная Ирландия.

Ставка: победа Австрии и ТМ 4.5 за 1.60.

«Австрийки, как и предполагалось, оказались вполне боеспособной командой. Они дали бой мощным англичанкам в матче-открытии и вполне могли уйти от поражения, которым, к сожалению для них, закончилась игра. Они перебегали хозяев первенства на 10 километров, организованно действовали без мяча и периодически добирались до чужой штрафной.

Северная Ирландия, в свою очередь, подтвердила статус одной из слабейших команд на этом Евро. Эта сборная уступила норвежкам по всем параметрам, а их оборона трещала по швам во время каждой второй серьёзной атаки скандинавок», — сказал Петросьян.

Борис Ротенберг рассказал о влиянии громкой фамилии на карьеру в футболе.

Прогноз с коэффициентом 3.64 на матч Англия — Норвегия.

Неймар и ещё 7 футболистов выставлены «ПСЖ» на трансфер.

Титов пристыдил фанатов «Зенита» за свист в адрес МакSим и Би-2.

Даниил Худяков: готов стать первым номером «Локомотива».

Пике бросил любовницу ради воссоединения с Шакирой.

Ибрагимович отреагировал на победу Джоковича на Уимблдоне.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022