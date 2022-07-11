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Лоренцо Музетти — Ласло Джере: ставка Игоря Панкова на игру турнира в Бостаде

Лоренцо Музетти — Ласло Джере: ставка Игоря Панкова на игру турнира в Бостаде
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Бостаде Лоренцо Музетти — Ласло Джере.

Ставка: победа Дьере за 1.86.

«Лоренцо Музетти и Ласло Джере дождались окончания травяного отрезка сезона, где они традиционно неуверенно себя ощущают и каких-либо успехов не добились. Правда, стоит отметить, что серб неплохо смотрелся, хотя и проиграл, в матчах с Кирьосом, Хачановым, да и были шансы на выход во второй круг Уимблдона. В целом заметно, что Ласло после провального стартового отрезка сезона с весны разыгрался.

В Бостаде оба соперника сыграют на профильном для себя грунте. Бросается в глаза, что сербский теннисист уверенно ощущает себя в матчах с Музетти, выиграв три поединка на грунте. Причём в этом году в Марракеше всё было очень прозаично – 6:3, 6:2. Пожалуй, ключевой момент в этой паре – более стабильная игра Джере на своей подаче, причем на задней линии, когда серб в форме, он ни в чём не уступает Музетти.

Конечно, следует отметить, что на небольшом летнем европейском грунтовом отрезке сезона Джере из года в год демонстрирует приличные результаты. Это его пора. Год назад были полуфиналы Гамбурга и Гштаада. В 2020-м календарь сдвинулся из-за коронавируса, но Ласло отметился полуфиналом Китцбюэля и титулом в Сардинии.

В сравнении с недавним матчем в Марракеше между соперниками коэффициенты несколько подравнялись, но всё равно пока вполне играбельные», — сказал Панков.

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