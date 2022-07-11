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Анна Калинская — Тамара Зиданшек: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Лозанне

Анна Калинская — Тамара Зиданшек: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Лозанне
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Лозанне Анна Калинская — Тамара Зиданшек.

Ставка: победа Зиданшек за 1.64.

«Тамара Зиданшек в 2022 году находится в непростой ситуации. Год назад словенская теннисистка блистала на грунте, сыграла в полуфинале «Ролан Гаррос», выиграла титул турнира в Лозанне, куда приехала защищать очки.

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Очевидно, что в этом году Тамара далека от прошлогодней игры, но сражается, как может. И предстоящие грунтовые старты для неё – фактически последняя возможность хоть как-то удержаться на плаву.

Анна Калинская порадовала на харде в Северной Америке, где у неё не первый уже год хорошие результаты. На грунте дела совсем плохи – четыре сыгранных турнира и только один победный матч. Причём нельзя сказать, что проигрывала Анна слишком грозным соперницам, – Марино, Жакмо, Бронцетти. Стоит отметить, что как только Калинская в последние годы стала на более-менее регулярной основе играть на грунтовых турнирах WTA, так результаты у неё пошли резко на спад.

Зиданшек обыгрывала Калинскую дважды в карьере – на харде и на грунте. В Лозанне, думаю, Тамара вновь выиграет, учитывая мотивацию и фактор покрытия», — сказал Панков.

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