Англия — Норвегия: прогноз Артура Петросьяна на игру женского чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Англия – Норвегия.
Ставка: Норвегия не проиграет и ТМ 5.5 за 2.12.
«Англичанки разочаровали в матче-открытии, да и сами футболистки признали, что сыграли явно ниже своих возможностей. Они выглядели достаточно медленно, мало создавали остроты, да и не без труда удержали минимальное преимущество над австрийками, которые явно уступают им в классе.
Норвежки, в свою очередь, устроили мастер-класс в игре с Северной Ирландией. Они нанесли 21 удар (13 в створ), подали 10 угловых. Понятно, что их соперницы явно ниже классом, но то, с какой лёгкостью и чёткостью скандинавки реализовывали своё преимущество, выглядело впечатляюще.
Думаю, северянки смогут дать бой англичанкам», — сказал Петросьян.
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Прогноз с коэффициентом 3.64 на матч Англия — Норвегия.
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