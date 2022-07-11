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Англия — Норвегия: прогноз Артура Петросьяна на игру женского чемпионата Европы

Англия — Норвегия: прогноз Артура Петросьяна на игру женского чемпионата Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Англия – Норвегия.

Ставка: Норвегия не проиграет и ТМ 5.5 за 2.12.

«Англичанки разочаровали в матче-открытии, да и сами футболистки признали, что сыграли явно ниже своих возможностей. Они выглядели достаточно медленно, мало создавали остроты, да и не без труда удержали минимальное преимущество над австрийками, которые явно уступают им в классе.

Норвежки, в свою очередь, устроили мастер-класс в игре с Северной Ирландией. Они нанесли 21 удар (13 в створ), подали 10 угловых. Понятно, что их соперницы явно ниже классом, но то, с какой лёгкостью и чёткостью скандинавки реализовывали своё преимущество, выглядело впечатляюще.

Думаю, северянки смогут дать бой англичанкам», — сказал Петросьян.

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Англия — Норвегия, ЧЕ-2022. Классика женского футбола Англия — Норвегия, ЧЕ-2022. Классика женского футбола
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