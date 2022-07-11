«Хельсингборг» — «Юргорден»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Швеции

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата Швеции «Хельсингборг» — «Юргорден».
Ставка: ТМ 22.5 фола за 1.91.
«Хельсингборг» — один из трёх новичков Аллсвенскан. Однако новичок рискует в конце сезона вернуться обратно в Суперэттан, ведь после 13 туров в активе всего шесть очков.
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При этом «Хельсингборг» играет не грубо — в среднем 11,1 фола, поэтому неудивительно, что результативность матчей одна из самых низких — 20,2 фола. В сыгранных 13 турах в 10 случаях было до 22 нарушений.
«Юргорден» — один из лидеров шведского футбола, и в этом сезоне команда идёт в первой тройке. При этом столичные — одна из самых аккуратных команд — в среднем 10,5 фола. Также результативность матчей невысокая — в среднем 23 фола, а в сыгранных 13 турах в шести было до 22 нарушений. Здесь, конечно, более высокие средние показатели, но нужно учитывать, что «Юргорден» проводит много принципиальных матчей вроде дерби.
Игру будет обслуживать Гранит Македончи, у которого в среднем по сезону 22,8 фола в туре. В отработанных девяти турах этого сезона в шести случаях было до 22 нарушений, включая три матча с участием «Хельсингборга».
В итоге матч команд с разных полюсов турнирной таблицы, которые стараются играть не грубо. С учётом манеры игры и средних цифр вполне реально ожидать корректной игры с небольшим количеством нарушений», — сказал Туров.
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