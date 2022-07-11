«Вернаму» — «Сундсвалль»: прогноз Владислава Турова на игру чемпионата Швеции

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата Швеции «Вернаму» — «Сундсвалль».



Ставка: индивидуальный тотал «Сундсвалля» больше 12.5 фола за 1.98.



«Вернаму» в прошлом туре крупно уступил на выезде «Варбергу», и теперь отрыв от красной зоны составляет всего три-четыре очка. Очень важно в сегодняшнем домашнем туре набирать все три очка, ведь в соперниках – один из аутсайдеров чемпионата.

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«Сундсвалль» находится в зоне стыковых матчей за выживание, поэтому также заряжен на очки в матче с одним из конкурентов за выживание.



Матч будет обслуживать Каспар Шёберг, у которого в этом сезоне в среднем 25,2 фола в туре — и это второй результат.



Обе команды — новички Аллсвенскан и конкуренты за выживание. Как правило, такие матчи проходят в более принципиальной борьбе. «Вернаму» – более техничная команда и старается играть не грубо, в среднем у неё 11,4 фола. При этом соперники нарушают в среднем 11,9 раза, однако нужно учитывать, что в стартовых 12 турах среди соперников в основном были лидеры чемпионата или самые аккуратные по фолам соперники вроде «Кальмара» (9,3 фола), «Сириуса» (9,5) и «Дегерфорса» (9,8). Также были матчи с грубыми командами из группы лидеров по фолам, где «Варберг» (первое место по фолам), «Мьельбю» (4) и «Эльфсборг» (3) имели 21, 16 и 13 нарушений соответственно. «Сундсвалль» — вторая по фолам команда Аллсвенскан, в среднем 14,3 фола.



«Вернаму» — вторая по дриблингу команда чемпионата, то есть игроки не боятся идти в обыгрыш, а это потенциальный фол при отборе мяча со стороны гостей.



В этом матче остановлюсь всё-таки на индивидуальном тотале более грубой команды, то есть «Сундсвалля», — сказал Туров.

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