«Согндал» — «Гроруд»: прогноз Владимира Светберга на матч чемпионата Норвегии

Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч чемпионата Норвегии «Согндал» — «Гроруд».



Ставка: победа «Согндала» за 1.72.



«Согндал» выступает неплохо, команда держится в средней группе и имеет шансы улучшить своё положение, тогда как «Гроруд» совсем проваливается и ещё ни разу не побеждал.

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«Согндал» занимает восьмое место в таблице, имея 21 очко. Команда всего на одно очко отстаёт от топ-6, вся основная борьба ещё впереди. Более того, даже до второго места шесть баллов при игре в запасе, ситуация не такая уж и плохая. В минувшем туре на домашнем стадионе «Согндал» сыграл вничью с «Фредрикстадом» (1:1).

Хотя игровое превосходство было на стороне «Согндала», голом смог отличиться только Хёрдур Гюннарссон. Отдельно отметим и тот факт, что на своём поле этот коллектив выступает удачно – дома у него четыре победы в семи турах и всего лишь два поражения.



«Гроруд» располагается на 14-й строчке, набрав шесть баллов. Это единственная команда лиги, которая до сих пор не имеет побед. Подопечные Йохана Нильсена выглядят очень слабо и пока что не могут рассчитывать на реальную борьбу. Очередное поражение случилось во встрече с «Саннес Ульф» (1:3), соперник грамотно пользовался своими моментами, а «Гроруд» попросту не мог с этим ничего поделать. Перспективы не самые хорошие, без побед невозможно добиться прогресса.



В этой паре явное превосходство на стороне «Согндала». Хозяева выглядят сильнее по всем показателям, пребывают в лучшей форме, да не забываем о факторе своего поля. В то же время «Гроруд» совсем безнадёжен, этот коллектив проигрывает матч за матчем и пока что ничего не может предложить своим соперникам. «Согндал» имеет отличную возможность заработать полноценные три очка и улучшить своё место в таблице. Воспользуемся ставкой на победу «Согндала», едва ли «Гроруд» сумеет дать бой», — сказал Светберг.

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