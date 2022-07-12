«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд

12 июля состоится товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Начало игры — в 16:00 мск.

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Встреча пройдёт в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд».

Эксперты отдают явное предпочтение команде Юргена Клоппа: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.81. Успех «Манчестер Юнайтед» идёт за 3.93. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Аналитики ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.27. Гол в исполнении «Ливерпуля» идёт с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.44.

Гол в каждом тайме идёт за 1.45, гол в первые 15 минут — за 2.80, результативная ничья — за 4.90.

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