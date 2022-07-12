Аслан Карацев — Лоренцо Сонего: эксперты назвали шансы россиянина

12 июля россиянин Аслан Карацев и Лоренцо Сонего из Италии встретятся в первом круге турнира АТР-250 в Бостаде. Начало игры — не ранее 12:00 мск.

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Явным фаворитом считается итальянский теннисист, коэффициент на победу Лоренцо Сонего составляет 1.49. На успех Аслана Карацева предлагается заключить пари за 2.65.



Эксперты ждут от спортсменов упорной борьбы: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.22.

Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.50. Вероятность тай-брейка оценена в 2.55.

Пари на победу Карацева с форой (+2.5 гейма) принимаются за 2.05, победа Сонего с форой (-2.5 гейма) доступна за 1.83.

Карацеву грозит пожизненная дисквалификация.

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