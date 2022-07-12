Юго Гастон — Николоз Басилашвили: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Юго Гастон — Николоз Басилашвили.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 2.09.
«Гастон как-то затерялся в последнее время. В этом году он имеет отрицательную разницу побед и поражений. Даже локальных успехов не так много. Но в последние месяцы француз выглядит куда интереснее, чем на старте сезона. Значит, ещё может набрать форму. Потенциал у него огромный.
Басилашвили сильно сдал в этом сезоне и многие матчи напрочь проваливает. Слишком нестабильно действует грузинский теннисист. Сложно предугадать, в каком настроении он будет пребывать в тот или иной день. А это сильно влияет на его уровень игры.
Учитывая, что теннисисты часто теряют концентрацию по ходу своих геймов, мы вправе рассчитывать здесь на борьбу. Поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 брейка в первом сете. Корты в Бостаде не самые быстрые, и можно отлично действовать на приёме. Именно это и нужно для нашей ставки», — сказал Фомин.
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