Аслан Карацев — Лоренцо Сонего: прогноз Владимира Светлицы на игру турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на игру турнира в Бостаде Аслан Карацев — Лоренцо Сонего.



Ставка: победа Сонего с форой (-3) за 1.93.



«На старте турнира ATP-250 в Бостаде сразятся Аслан Карацев из России и Лоренцо Сонего, представляющий Италию.

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После ударного старта сезона (титул в Сиднее и третий круг АО) Аслан сильно сбавил, проиграв 15 матчей из 19. Абсолютно катастрофическая статистика, с которой Карацев входит во вторую половину сезона, кажется, является только половиной из всех проблем россиянина.

Буквально на днях вышла новость о том, что Карацев подозревается в участии в договорных матчах, которые организовывал его бывший тренер. Боюсь, что столь негативный фон может помешать россиянину должным образом настроиться на этот, а может и не только этот, поединок.



Сонего очень добротный игрок, который на Уимблдоне дошёл до третьего круга, где уступил Надалю. Думаю, что Лоренцо, который сумел набрать ход после провального старта сезона, имеет неплохие шансы на победу завтра», — сказал Светлица.



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