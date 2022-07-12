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«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.88.

«Контрольный матч. Как часто говорят, товарищеских матчей между этими командами не бывает. Я думаю, что те большие изменения, которые произошли прежде всего в Манчестере, должны сказаться.

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Они должны с первого дня показать, что у команды есть перспективы и в чём они заключаются. «Ливерпуль» же потерял Садио Мане. Но я думаю, что Юрген Клопп к этому трансферу готовился. И у «Ливерпуля» есть система, которой пока нет у «МЮ», и эта система даёт результат.

Я не знаю, какими будут составы, какая будет ротация. Но я думаю, что эта система должна сказаться. Чистая победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.88 для меня выглядит оптимальной ставкой», — сказал Андронов.

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