«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.88.
«Контрольный матч. Как часто говорят, товарищеских матчей между этими командами не бывает. Я думаю, что те большие изменения, которые произошли прежде всего в Манчестере, должны сказаться.
Сону и Кейну стало плохо от нагрузок Конте.
Они должны с первого дня показать, что у команды есть перспективы и в чём они заключаются. «Ливерпуль» же потерял Садио Мане. Но я думаю, что Юрген Клопп к этому трансферу готовился. И у «Ливерпуля» есть система, которой пока нет у «МЮ», и эта система даёт результат.
Я не знаю, какими будут составы, какая будет ротация. Но я думаю, что эта система должна сказаться. Чистая победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.88 для меня выглядит оптимальной ставкой», — сказал Андронов.
Почему «Ливерпуль» легко обыграет «МЮ».
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