«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.88.



«Контрольный матч. Как часто говорят, товарищеских матчей между этими командами не бывает. Я думаю, что те большие изменения, которые произошли прежде всего в Манчестере, должны сказаться.

Сону и Кейну стало плохо от нагрузок Конте.

Они должны с первого дня показать, что у команды есть перспективы и в чём они заключаются. «Ливерпуль» же потерял Садио Мане. Но я думаю, что Юрген Клопп к этому трансферу готовился. И у «Ливерпуля» есть система, которой пока нет у «МЮ», и эта система даёт результат.



Я не знаю, какими будут составы, какая будет ротация. Но я думаю, что эта система должна сказаться. Чистая победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.88 для меня выглядит оптимальной ставкой», — сказал Андронов.

Почему «Ливерпуль» легко обыграет «МЮ».

Эрик тен Хаг: Криштиану Роналду не продаётся.

«Вест Хэм» и «Арсенал» пытаются купить у «Зенита» Вендела.

Полоз назвал футболиста, без которого развалится игра «Зенита».

«Ювентус»: Погба ушёл мальчишкой, а вернулся мужчиной и чемпионом.



Дани Алвес детально раскритиковал руководство «Барселоны».