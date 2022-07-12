Даниэль Коллинз — Симона Вальтерт: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Лозанне

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Лозанне Даниэль Коллинз — Симона Вальтерт.



Ставка: победа Вальтерт с форой (+5.5) за 1.64.



«Уважаемые любители тенниса, предлагаю продолжить верить в мою гипотезу игр с теннисистками, которые получили уайлд-кард.

Корретха: Рыбакина не понимает, что такое давление.

Напомню, суть моей гипотезы в том, что теннисистки, которым организаторы предоставили право сыграть сразу в основной сетке, минуя квалификацию, стараются сполна отработать доверие. Обычно эта привилегированная каста даёт бой, и примеров тому уйма. Далеко ходить не надо, пока пишу прогноз, теннисистка с уайлд-кард местная Сюзан Бандеччи обыгрывает в первом круге Осеан Доден, а ведь коэффициент на победу Сюзан был в районе 3.00!



Мой выбор на сегодня — это ещё одна местная воспитанница и получившая уайлд-кард — Симона Вальтерт. Да, ей в первом круге играть с первым посевом американкой Коллинз, жребий не подарок, но, с другой стороны, это прекрасный шанс показать себя.

Кстати, Симона довольно неплохо играет грунт в нынешнем сезоне. Неделей ранее швейцарка взяла 60К в Нидерландах, а в начале сезона была финалисткой домашнего турнира с таким же призовым фондом. В общем, мой аргумент прост — хозяйка турнира, получившая уайлд-кард в роли андердога», — сказал Родин.



Джокович: не буду вакцинироваться даже ради US Open.



Карацеву грозит пожизненная дисквалификация.



Президент Казахстана вручил чемпионке Уимблдона Рыбакиной орден.



Александр Медведев пригласил Рыбакину на турнир в Санкт-Петербурге.



Надаль, Федерер или Джокович. Кто лучший теннисист в истории?