«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Наливайко на контрольный матч

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 1.5 в 1-м тайме за 1.70.



«Первая игра «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Конечно, этот матч нужно рассматривать со стороны под призмой именно тен Хага.

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Очень любопытно, удастся ли команде показать хотя бы какие-то нотки тенхаговского футбола или нет. Интересно будет посмотреть на Донни ван де Бека, который не играл в прошлом сезоне, но здорово выступал под руководством Эрика тен Хага.



В «Ливерпуле» всё относительно спокойно. Главная интрига — как будет устраиваться Дарвин Нуньес. Как «Ливерпуль» будет играть без Мане. Эта команда не загадка, так как мы про неё много знаем. Учитывая, что это товарищеская игра, у команд нет задачи выиграть любой ценой.

Тренеры будут пытаться применить тактические новшества. Я не думаю, что нас ждёт большое количество голов в первом тайме. Предлагаю взять тотал меньше 1.5 мяча в первом тайме с коэффициентом 1.70», — сказал Наливайко.

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