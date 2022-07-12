Иржи Веселы — Фелисьяно Лопес: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Ньюпорте

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Ньюпорте Иржи Веселы — Фелисьяно Лопес.



Ставка: ТМ 1.5 брейка в 1-м сете за 1.58.



«Веселы получил травму в начале апреля, и результаты резко пошли на спад. И только к Уимблдону чех сумел собраться и набрать неплохой игровой ход.

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Травяные корты отлично подходят под его стиль игры. Можно полагаться на крепкую первую подачу и удачные выходы к сетке. Также фактор того, что он левша, создаёт дополнительные трудности соперникам.



Фелисьяно Лопес находится на закате карьеры, и, скорее всего, этот сезон для него станет последним. Лопес очень любит играть на траве, и именно это покрытие позволяет ему показывать свой лучший теннис. Пытался испанец набрать форму к Уимблдону, но соперники были слишком сильны.



В данном матче хочется рассмотреть вариант на тотал меньше 1.5 брейка в первом сете. В последних пяти матчах с участием Лопеса только в одном случае была пробита данная планка. Да и Веселы зачастую концентрируется только на своей подаче и на приёме действует не лучшим образом. Так что, скорее всего, как минимум в первом сете теннисисты будут бережно относиться к игре на своей подаче, и вряд ли мы увидим больше одного брейка», — сказал Фомин.

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