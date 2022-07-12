Германия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Германия — Испания.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Говорим о женском Евро, втором туре группового этапа. Первый тур подтвердил наши предположения о том, что сборные Германии и Испании сильнейшие на этом турнире.

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Думаю, что именно эти две сборные будут главными претендентами на победу в чемпионате. Испания хоть и потеряла своего главного игрока Путельяс, лучшую футболистку мира, но по-прежнему это сильная команда, восемь игроков которой представляют клуб «Барселона». Каталонцы трижды за последние четыре года пробивались в финал Лиги чемпионов.



Испания сильна и демонстрирует хороший футбол. Те стереотипы, к которым мы привыкли относить испанский и немецкий футбол у мужчин, уже не действуют, а у женщин всё пока в силе.



Испанки играют в так называемую тики-таку. Они играют в быстрый пас, резко передвигают мяч. Предпочитают быстро выходить в атаку. Немки предпочитают силовой футбол, прессингуют и душат соперника. Всё это мы видели в исполнении обеих сборных в первом туре.



Отметил бы, что очень здорово для женского футбола обе команды действуют на стандартах. И те и другие забивали — и забивали головой. Испанки забили два мяча головой. Впечатляет, как они готовятся к этому компоненту игры, оттачивают его выполнение. Если в РПЛ половина из 16 команд при стандартах навешивает с целью на кого бог пошлёт, то здесь всё выверено и отточено — это даёт свои плоды.



Здесь сложно прогнозировать исход матча, но обе команды хороши во владении, и те и другие много создают и бьют по воротам. В первом туре обе команды в сумме нанесли 46 ударов. Моменты должны быть и у тех и у других. Тут, как и в матче Нидерландов и Швеции, проще предсказать то, что будут голы.



Мой первый вариант — обе забьют за 1.80. Второй вариант рискованный, но мне понравился. Дают 8.90 на то, что Паредес, центральная защитница, забьёт. Она самая забивная из защитниц. За последние полтора года она забила 10 голов, выступая за «ПСЖ» и «Барселону». Было видно, что при навесах команда играет на неё, причём она забивала в первом туре, так что ставка за 8.90 весьма интересная», — сказал Петросьян.

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