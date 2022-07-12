Германия — Испания: прогноз Борхи Пардо на матч чемпионата Европы по футболу среди женщин

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч женского Евро-2022 Германия — Испания.



Ставка: ничья за 3.30.



«Команды встречаются после того, как обе победили в первом туре. Испания первой пропустила от Финляндии, но потом смогла разгромить соперника со счётом 4:1.

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Германия же без лишних вопросов разгромила Данию (4:0). Надо отметить, что Испания никогда не выигрывала у Германии, которая выигрывала континентальное первенство в восьми из 12 случаев. Три ничьих и три поражения — всё, что удалось сделать Испании в шести матчах с Германией. Добыть первую победу будет ещё сложнее из-за травмы Алексии Путельяс.



Думаю, что обе команды вполне могут наиграть на ничью, которая будет выгодна обеим сборным на пути в следующий раунд. Судьба первого и второго мест в таком случае вполне может решиться в третьем раунде, в котором испанки встречаются с датчанками, а немки сыграют со сборной Финляндии.

На ничью в матче двух фаворитов группы дают очень хороший коэффициент. Его и возьму», — сказал Пардо.

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